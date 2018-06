Midzomernacht met Franz 20 juni 2018

In het kader van het project ViewMasters, naar aanleiding van de 75e verjaardag van het overlijden van de Dendermondse kunstschilder Franz Courtens, vindt op donderdag 21 juni 'Midzomernacht met Franz' plaats.





Deelnemers kunnen mee op vlinderjacht, geïnspireerd op één van de schilderijen die Courtens ooit maakte. Er vindt een gegidste natuurwandeling rond het thema insecten plaats, gecombineerd met een bezoek aan de land-artinstallatie Dolers aan de Tragel. Ook een gratis bezoek aan de 'Expo Franz Courtens' in zaal 't Sestich in de bibliotheek, aan de Kerkstraat, staat op het programma. De Midzomernacht begint om 19 uur. De deelnemers verzamelen aan de bibliotheek van Dendermonde. Deelnemen is gratis. Info: 052/21.30.18 of via viewmasters@dendermonde.be.





(DND)