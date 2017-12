Met rolstoel naar Warmste Week 02u28 1 Foto Koen Baten De mensen van de rugbyclub tijdens het startschot van hun actie. Dendermonde De Dendermondse Rugbyclub is zaterdagochtend rond 9.00 uur afgezakt naar het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke voor de Warmste Week.

Een zeventigtal leden trokken te voet naar daar, waaronder ook zeven personen die zich met een sportrolstoel moesten voortbewegen. De club stapte in totaal 39 kilometer en ging via fietsknooppunten naar het provinciaal domein. In totaal stapten de leden zeven uur over de 39 kilometer. De laatste kilometer werden ze begeleid door Bouba van Studio Brussel.





200 supporters

De rugbyclub werd na enkele uren stappen op het domein opgewacht door maar liefst 200 supporters die ook naar daar waren getrokken. Uiteindelijk konden de leden van de rugbyclub een cheque van maar liefst 5.500 euro schenken aan de Warmste Week. De opbrengst hiervan gaat naar VZW Wapper, een organisatie die rolstoelrugby ondersteunt. (KBD)