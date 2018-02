Met nieuwe zoutstrooier klaar voor winterprik PLOEG STAAT PERMANENT PARAAT OM UIT TE RUKKEN NELE DOOMS

28 februari 2018

02u51 0 Dendermonde Ons land krijgt op het einde van deze winter nog een flinke winterprik te verduren, maar daar laten ze zich in Dendermonde niet door afschrikken. Een ploeg van een vijftiental strooiers staat permanent klaar om uit te rukken. Om ijsvorming nog beter de baas te kunnen, is zelfs net een nieuwe zoutpekelstrooier aangekocht.

Negentien strooidagen heeft de ploeg van het Dendermondse stadsbestuur, dat wegen en voetpaden in eigen beheer sneeuw- en ijsvrij maakt, dit winterseizoen al achter de rug. Dat betekent dat al 130 ton zout en 29.000 liter pekel werd verstrooid. "We proberen dat op een zo efficiënt en duurzaam mogelijke manier te doen", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Terwijl vroeger vooral droog zout gestrooid werd, gaat de voorkeur tegenwoordig naar nat strooien, met een combinatie van zout en pekel. Die techniek heeft heel wat voordelen. Omdat er tot dertig procent minder zout verbruikt wordt, is dat minder milieubelastend. Er kan ook sneller gewerkt worden en het is ideaal voor preventieve strooibeurten."





Gloednieuwe combi

Met de huidige winterprik deze week wordt verwacht dat het aantal strooidagen nog zal oplopen. De strooiploegen kunnen daarvoor alvast wel rekenen op een gloednieuwe combi zout-pekelinstallatie. "Tot nu tot zette de stad drie zoutstrooiers, waarvan één combi zout-pekel in", zegt Dierick. "Eén van de droogzoutstrooiers hebben we nu vervangen door een tweede combimachine. Er loopt bovendien nog een aankoopprocedure voor een zout-pekelinstallatie voor de fietspaden. Op de manier investeren we volop in het machinepark om sneeuw en ijs te bestrijden."





Kernteam

De stad heeft een kernteam van twaalf chauffeurs en vier reservechauffeurs klaar staan om uit te rukken als er moet worden gestrooid.





Per strooibeurt worden drie tot vijf personeelsleden ingezet. "We voorzien jaarlijks 350 ton strooizout, waarvan er nu al 150 ton gebruikt is", zegt Dierick. "Een chauffeur is gemiddeld zeven tot acht uur de baan op om één strooifase af te werken. Onze prioritaire route, dat betekent de grote en belangrijke verbindingswegen en schoolomgevingen, bedraagt 64 kilometer. Een tweede belangrijke route beslaat nog eens tachtig kilometer. Woonwijken strooien we in prinicpe niet, alleen bij erg aanhoudende sneeuwval. Iedereen in Dendermonde woont sowieso maximum op honderd meter van een goed gestrooide weg als het sneeuwt of ijzelt."





Omdat het momenteel droog is, zijn de strooidiensten de voorbije dagen ondanks het ijskoude vriesweer nog niet moeten uitrukken. Vrijdag zou dit wel eens het geval kunnen zijn, want dan voorspellen ze sneeuw.





"Alleszins zijn onze ploegen in de winter non-stop stand-by om meteen uit te rukken als het nodig is", klinkt het.