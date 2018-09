Met handbike richting Quillan Avonturier Jelle Veyt gaat uitdaging Frank Van Linden aan Nele Dooms

06 september 2018

18u23 0 Dendermonde Avonturier Jelle Veyt uit Dendermonde is volop bezig met een nieuwe uitdaging. Samen met Belgisch kampioen handbiking Frank Van Linden rijdt hij met de handbike tot Quillan. Later volgt Lissabon, met daarna een roeitocht over de Oceaan richting Amerika. Om daar alweer een berg te beklimmen.

Begin dit jaar vertoefde Jelle Veyt nog in Indonesië in het kader van zijn project "Vayamundo 7 Summits". De Dendermondenaar wil op elk continent van de wereld de hoogste berg beklimmen en die op eigen krachten bereiken. Om de bijna 5.000 meter hoge Carstensz Piramide in Indonesië te bedwingen, was hij aan een roeitocht bezig richting Papua. Maar Veyt moest die wegens ziekte onderbreken met nog 3.400 kilometer voor de boeg. "In oktober vertrek ik opnieuw naar daar om die laatste kilometers af te werken", zegt hij gemotiveerd.

Ondertussen stilzitten is er voor de avonturier niet bij. Een toevallige ontmoeting met Belgisch kampioen handbiking Frank Van Linden, die wegens een zenuwziekte al jaren in een rolstoel zit, resulteerde in een volgende uitdaging. "Ik leerde Frank kennen bij Vayamundo in Oostende", vertelt Jelle. "We vertelden elkaar over onze activiteiten en al gauw ontstond het idee om samen iets te doen. Het werd uiteindelijk een tocht naar Lissabon, niet met de fiets maar wel met de handbike."

Het duo zal de tocht van 2.400 kilometer tot Lissabon in twee fasen afleggen. In eerste instantie gaat het om een traject van 1.600 kilometer tot Quillan, dichtbij het Zuid-Franse Carcassone. In maart 2019 volgt de tweede fase tot Lissabon. Jelle en Frank vertrokken woensdag in Oostende. Donderdagnamiddag passeerden ze de Grote Markt in Dendermonde.

"We proberen gemiddeld zestig kilometer per uur te fietsen en zes uur per dag onderweg te zijn", vertelt Jelle. "Voorlopig verloopt de tocht prima, al is die voor Frank, wiens ziekte altijd maar erger wordt, echt een moeilijke klus. Toch geeft hij niet op en blijft dapper de uitdaging aangaan. Ondertussen ondervind ikzelf hoe moeilijk handbiken is. Het gaat vooral om kracht in de armen. Gelukkig heb ik die wel al getraind door veel te roeien. We hebben ook een bestelwagen mee die omgebouwd is tot slaapplaats voor Frank, want in een tentje slapen lukt hem niet meer."

De tocht kadert Veyt ook in zijn "7 summits"-project. Eens in Lissabon aangekomen, wil hij van daar immers de Oceaan over roeien tot in Miami in Amerika. Ook op dat continent wil hij immers de hoogste berg beklimmen. "De oversteek plan ik eind 2019, begin 2020 in de winterperiode", zegt hij. "Maar tussendoor werk ik volgende maand dus eerst nog het project in Indonesië af."

Voor al zijn uitdagingen blijft Jelle Veyt geld inzamelen voor het goede doel. De ingezamelde centen zijn bestemd voor de VZW Shangrilahome, die straatkinderen in Nepal helpt. Jelle Veyt volgen kan via www.jelleveyt.be.