Met gewijde fietsen kan het nieuwe seizoen hopelijk niet meer stuk 18 april 2018

02u32 1

De sportievelingen van seniorenvereniging Okra Sint-Gillis-Dendermonde zijn klaar voor een geslaagd fietsseizoen. Daarvoor lieten ze eerst hun fietsen wijden. Dat gebeurde op het kerkplein van Sint-Gillis. Pastoor Paul De Craene wijdde een dertigtal fietsers en hun fietsen. "Zo zijn we zeker van een gezegende start. We hopen op een seizoen zonder ongelukken, met veel mooi weer en leuke uitstappen", klinkt het. "Iedereen is weer erg enthousiast om er wekelijks op uit te trekken."





(DND)