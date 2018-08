Met de camera in Keur: "Wat een 'plezier' om door deze wijk te wandelen..." Leegstaande huizen, ingeslagen ruiten en voetpaden vol onkruid. Maar de sloop is wel voor binnenkort Nele Dooms

21 augustus 2018

13u00 1 Dendermonde Beelden van een totaal verloederde Clement Leybaertstraat, in de wijk Keur, hebben beroering veroorzaakt op Facebook. We zien leegstaande huizen, ingeslagen ruiten en voetpaden vol onkruid. "Toch een plezier om door je wijk te wandelen", klinkt het sarcastisch. Maar er is goed nieuws: de sloop van de woningen is voor binnenkort.

De aanblik van onder andere de Posthoorn- en Tinnenpotstraat in de wijk Keur is in de voorbije vier jaar volledig veranderd dankzij een groot renovatieproject van sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen. Maar andere plaatsen in de wijk ogen helaas niet zo fraai. En dat heeft nu ook half Dendermonde gezien via de Facebookpagina 'Ge zai van Derremonde as ge...'. Daar werd een filmpje gepost met het sarcastische bijschrift 'Toch een plezier om door je wijk te wandelen'. De beelden tonen dan ook voetpaden die overwoekerd worden door onkruid, leegstaande huizen waarvan deuren opengebroken zijn, en ingeslagen ruiten. In de huizen zelf ligt afval en papier op de vloer.

Het filmpje, dat intussen al meermaals gedeeld werd, heeft een storm aan reacties losgemaakt. Heel wat Dendermondenaren vinden het schandalig dat de huizen al zo lang staan te verkommeren. "Komt ervan als woningen zo lang leegstaan, dat trekt vandalen aan", klinkt het. Of: "Op die manier gaat het vroegere Keur, waar het zo leuk en mooi om wonen was, verloren."

De huizen in de Clement Leybaertstraat blijken inderdaad al bijna een jaar onbewoond te zijn. Sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen liet dat gebeuren in het kader van een verdere renovatie van het Keur. "Niet alleen in de Clement Leybaertstraat, maar ook in de Kolvenierslaan, Tinnenpotstraat, Posthoornstraat en Knaptandstraat zullen verschillende gelijkvloerse woningen gesloopt worden", zegt directeur Piet Pauwels. "In de Clement Leybaertstraat gaat het om dertien woningen. In de plaats komt nieuwbouw."

De huisvestingsmaatschappij beseft dat de straat er na zoveel maanden niet fraaier op wordt. "Maar er zijn nu eenmaal termijnen gebonden aan aanvragen van onder andere sloopvergunningen", klinkt het. "Ondertussen kochten we overigens ook percelen grond aan tussen de Clement Leybaertstraat en de Mechelsesteenweg. Zo beschikken we over een extra ruim terrein om hier een serieuze uitbreiding van sociale huisvesting te realiseren."

Startvergadering met aannemer

Het einde van de verloedering in de Clement Leybaertstraat is wel in zicht. Eind deze week staat een startvergadering met de aannemer voor het sloopproject op de planning. De firma Hens uit Wuustwezel werd aangeduid om een groot aantal oudere woningen en appartementen, waaronder ook die aan de even kant in de Clement Leybaertstraat, af te breken. De Volkswoningen maakt hier een budget van 488.000 euro voor vrij.

"Voor de oneven kant is er nog geen sloopvergunning, omdat daar nog oudere bewoners zijn, en er voor vijf woningen een project loopt met het CAW om ze tijdelijk te verhuren aan daklozen", zegt Pauwels nog. "Maar uiteindelijk moeten ook hier nieuwe, comfortabele sociale woningen komen."