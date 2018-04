Met 2.400 om geliefde voorzitter te eren MASSALE OPKOMST BIJ EERSTE JEMPI MEMORIAL CLASSIC NELE DOOMS

16 april 2018

02u42 1 Dendermonde Voor de allereerste keer hebben de Buslotfietsers gisteren de Jempi Memorial Classic georganiseerd, ter ere van hun overleden voorzitter Jean-Pierre De Clerck. De lenterit brak met meer dan 2.400 deelnemers meteen alle records.

De Buslotfietsers van Dendermonde organiseren elk jaar een Lenterit, binnen het circuit van de Bianchi Trofee, die recent wijzigde naar Corso Campagnolo. De wielerclub kon altijd al, mede dankzij naambekendheid en goede organisatie, op heel wat deelnemers rekenen. De editie dit jaar kreeg echter een bijzonder tintje, want de lenterit zondag werd de allereerste Jempi Memorial Classic.





"We doen dit ter nagedachtenis van onze overleden voorzitter en medestichter van de Buslotfietsers Jean-Pierre De Clerck, in de volksmond Jempi genaamd", zegt huidig voorzitter Etienne De Greef.





Stuwende kracht

"Hij overleed na een lange strijd aan kanker en was vele jaren de stuwende kracht achter de Buslotfietsers. De man was enorm graag gezien, niet alleen omwille van zijn inzet voor de vereniging, maar ook om wie hij was: een heel sociale mens. Hij was in Sint-Gillis goed gekend, omdat hij actief was in heel wat verenigingen."





De eerste Jempi Memorial Classic stond dan ook in het teken van Kom Op Tegen Kanker. "Heel wat groepen gebruiken deze lenterit om te trainen als voorbereiding op de 1000 Kilometer Tegen Kanker", zegt De Greef. "Zo was ook een wielerteam van de VRT Nieuwsdienst van de partij om de wegen in en rond Dendermonde te verkennen. Ook zij nemen deel aan de 1000 km en kwamen hier oefenen. De armbandjes die het VRT NWS-team verkocht voor het goede doel, vielen overigens duidelijk in de smaak."





Wielerliefhebbers konden tijdens de Jempi Memorial Classic een vernieuwd parcours van vijftig of tachtig kilometer afmalen. Er was ook een familietocht van dertig kilometer. Door de massale opkomst was het een overrompeling aan de vertrek- en aankomstplaats Garage Buslot in de Korte Dijkstraat.





Met hart en ziel

De Buslotfietsers zijn erg tevreden met de massale interesse. "Het record binnen Bianchi stond sinds twee jaar geleden al op onze naam, met een goeie 2.000 deelnemers", zegt Katty Meert van de Buslotladies, een vijftal jaar geleden nog opgericht door Jempi. Zijn vrouw fietst nu nog altijd bij dit vrouwenteam. "Nu verpulveren alle eerdere records. Daar zijn we bijzonder tevreden mee. Het mooie weer en het feit dat velen dit initiatief als eerbetoon aan onze overleden voorzitter een warm hart toedragen, spelen hierbij zeker een rol. Alles wat we doen binnen de club staat in het teken van Jempi. Wij proberen zijn werk en inspanningen met hart en ziel verder te zetten. Ik denk dat hij wel fier zou zijn op ons als hij deze speciale organisatie zou zien."