Met 2,39 promille achter stuur betrapt 24 maart 2018

P. H. (43) uit Dendermonde moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met maar liefst 2,39 promille alcohol in het bloed achter het stuur werd betrapt. "Ik was bij een vriend een paar pintjes gaan drinken", gaf de man toe. Politierechter Cindy Stevenaert merkte op dat het wel meer dan een paar pintjes zullen geweest zijn. Zij legde de man een geldboete van 800 euro en 45 dagen rijverbod op. (TVR)