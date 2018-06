Messi speelt op gras van bij ons TARKETT SPORTS MAAKT WK-VELDEN ZO STRAK ALS BILJARTLAKEN NELE DOOMS

12 juni 2018

02u32 2 Dendermonde De grasmatten in drie stadions voor het WK voetbal zijn van Dendermondse makelij. Tarkett Sports installeerde er het unieke GrassMaster-systeem. Daarmee moet het veld zo strak als een biljartlaken liggen.

Niet alleen de Rode Duivels zullen tijdens het WK voetbal in Rusland de Belgische eer verdedigen. Ook Dendermonde zendt zijn zonen uit. Het bedrijf Tarkett Sports uit Sint-Gillis, het vroegere Desso, moet zorgen voor optimale grasmatten in drie stadions. In totaal zullen zestien WK-wedstrijden in de Volgograd Arena, Kazan Arena en het Nizhny Novgorod Stadion gespeeld worden op een GrassMaster-grasmat uit Dendermonde.





Tarkett Sports staat bekend om het unieke systeem van de GrassMaster, een technologisch hoogstandje. "Dit bestaat uit een 100 procent natuurgrasveld, dat versterkt wordt met 20 miljoen kunstvezels", legt Marc Vercammen, general manager van Tarkett Sports, uit. "Een reusachtige naaimachine prikt elke twee centimeter kunstvezels achttien centimeter diep in het veld, om de wortelzone van het gras te verstevigen en het natuurgras beter te verankeren. Dat moet ervoor zorgen dat de grasmat het hele tornooi perfect blijft, ook al wordt ze intensief bespeeld. Dankzij de versteviging zijn de velden in alle weersomstandigheden perfect bespeelbaar."





Het project in de drie stadions levert Tarkett Sports anderhalf miljoen euro omzet op. Het bedrijf werkte in het verleden al samen met zevenhonderd clubs, zoals PSG, Bayern Munchen, Barcelona en clubs uit de Premier League, voor de installatie van GrassMaster. Er lopen bovendien gesprekken met de Belgische Voetbalbond. Tarkett Sports levert het derde WK op rij GrassMaster. "Als bedrijf zijn we daar natuurlijk heel fier op", zegt Vercammen.





De kans bestaat dus dat ook de Rode Duivels in Rusland op Dendermonds gras zullen spelen. Als ze in de G-groep winnen, spelen ze de achtste finales in het stadion van Rostov. De kwartfinale die daarop volgt, vindt plaats in de Kazan Arena, die met GrassMaster is uitgerust. "Als onze Belgische spelers daar uitvallen, zal het alleszins niet aan het veld, dat gegarandeerd zo vlak als een biljartlaken ligt, gelegen zijn", zegt Vercammen. "Maar ik zie ze natuurlijk het liefst doorgaan tot de finales."





16 bedrijven

Het Dendermondse Tarkett Sports is één van de zestien Belgische bedrijven die een bijdrage leveren voor het WK voetbal in Rusland. "Dit is een prachtige internationale vitrine voor onze bedrijven", zegt Frederik Meulewaeter van technologiefederatie Agoria. "De opdrachten voor de Belgische bedrijven zijn goed voor 15 tot 20 miljoen euro. Meteen na de toekenning van het WK voetbal aan Rusland begon Agoria met lobbywerk voor de Belgische ondernemingen. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want onze bedrijven spelen in zowat elk WK-onderdeel een belangrijke rol."