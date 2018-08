Meirdam start met 'Supyoga' Koen Baten

16 augustus 2018

Sportcentrum Meirdam in Dendermonde is deze zomervakantie gestart met een nieuwe sportactiviteit aan te bieden. Het gaat om 'Supyoga', yoga op een surfplank op het water. "Het is een sport die in het buitenland al een tijdje gedaan wordt, en nu duikt het ook meer en meer hier op", zegt Sofie Van Damme van Meirdam. Ook hier in Dendermonde is het intussen een groot succes. "Al onze sessies zaten meteen volgeboekt wat ons heel veel plezier doet natuurlijk." Voor velen is Supyoga nieuw, maar is er wel de interesse om het te proberen. Vooral de stabiliteit op het water speelt een grote rol. "We doen namelijk dezelfde oefeningen als bij een gewone yoga-sessie, alleen is de extra moeilijkheid dat je op het water zit. De natuuromgeving zorgt er dan weer wel voor dat je extra kan relaxen in de buitenlucht." De supboards worden momenteel gehuurd, maar het is zeker voor iedereen toegankelijk. De sessies gaan door op de forten in Dendermonde."Je hoeft ook helemaal nog nooit yoga gedaan te hebben om deel te nemen aan de sessies", aldus Sofie. Een sessie duurt anderhalf uur. De sessies voor deze zomer zijn volledig volgeboekt. "Maar als er een groep is van tien personen mogen zij zeker bellen met ons en dan kunnen we nog sessies regelen. Volgend jaar zouden we alleszins opnieuw sup-yoga organiseren. Dan gaat het waarschijnlijk door op de oude Dender, maar dat kon nu niet omwille van blauwalgen", besluit Sofie.