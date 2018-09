Meerdere huizen lopen onder water na hevige regenval Bewoners kampen al meer dan 15 jaar met het probleem, stad zou midden volgend jaar oplossing kunnen bieden. Koen Baten

06 september 2018

09u46 1

Een tiental bewoners uit het Kleinzand en de Sint-Margrietstraat in Grembergen hebben gisteren tot na middernacht hun huis moeten opruimen omdat er water in hun woning stond na de hevige regenbuien van gisterenavond. De rioleringen konden het water niet meer slikken en beide straten hellen af waardoor het water op een punt verzameld. Al meer dan 15 jaar houden de bewoners telkens hun hart vast. "We hebben al dikwijls schrik gehad dat het water zou binnenkomen, nu is het werkelijkheid geworden", zeggen Mieke Ost (44) en Kamiel Lambrecht (52).

De eerste regen in Dendermonde en omstreken viel rond 19.00 uur gisterenavond. Enkele bewoners van het Kleinzand en de Sint-Margrietstraat keken toen al naar de straat om de situatie op te volgen. Een half uur later braken er hevige buien uit en was het kwaad geschied. Beide straten stonden in een mum van tijd blank en de riolering kon het water niet meer slikken. Bij meerdere huizen, garages en kelders liep het water zo naar binnen en moesten de bewoners de brandweer verwittigen.

Ook bij Mieke en Kamiel was het water niet meer te stoppen en liep hun woning van voor naar achter volledig onder water. "In totaal stonden er enkele centimeters water in onze woning. Van de woonkamer tot de garage stond alles onder water en kwam er heel wat vuil binnengestroomd", zegt Mieke. Het koppel plaatste zo snel mogelijk alles omhoog, maar mogelijk werd er toch wat schade aangericht in de woning. "We hebben enkele houten kasten staan die we niet zomaar kunnen verplaatsen. Wij hopen dat de schade niet te groot is", klinkt het.

Het koppel woont al tien jaar in de Sint-Margrietstraat en hield al meerdere keren hun hart vast. "Het is soms al erg nipt geweest dat het tot net onder de voordeur bleef staan. Nu is de brandweer meteen gekomen en hebben ze zandzakjes geplaatst, maar het kwaad is natuurlijk al geschied. Ook vandaag blijven we noodgedwongen thuis om alles op te ruimen. Gelukkig zijn we wel verzekerd en komt er vandaag al een expert kijken om de schade op te meten", zegt het koppel.

Ook de woning van Ronny Van Nieuwenhove kreeg water binnen vlak na de regenbuien. "In mijn garage stond bijna 20 centimeter water. In 20 jaar tijd is dit zeker al de achtste keer dat ik dit meemaak. Het water komt van de parking van de Lidl naar hier gelopen en blijft hier dan een hele tijd staan. Als het een half uur aan een stuk hard regent weet je dat er problemen zullen ontstaan", zegt Ronny.

De stad is op de hoogte van het probleem, maar zegt dat er tegen volgend jaar werken zullen plaatsvinden. "De riolering moet daar volledig vernieuwd worden en breder gemaakt worden", zegt schepen van openbare werken Leen Dierick. "De Zeelsebaan krijgt al het water te slikken en dat kan de riolering niet volgen met het gevolg van wateroverlast. De plannen zijn er, het is nu wachten om de werken mogelijks midden volgend jaar te starten. Ik heb begrip voor de mensen die schade hebben, maar we doen er alles aan om dit te vermijden in de toekomst", klinkt het. Gisteren zou er ook sprake geweest zijn van een kapotte pomp die het water normaal wegtrekt. "We zullen dit ook zeker bekijken, het is natuurlijk die de bedoeling dat er defecte pompen zijn", besluit de schepen.