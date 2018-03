Meer veiligheid aan zijbaantje Heirbaan 02 maart 2018

Het zijstraatje van de Heirbaan, ter hoogte van huisnummers 148-160, in Sint-Gillis wordt veiliger. Om de woning in deze zijstraat beter bereikbaar te maken met een vrachtwagen, wordt dubbelrichtingsverkeer ingevoerd, komende van de Resedalaan. Het huidige eenrichtingsverkeer in de straat wordt zo ingekort met twintig meter. (DND)