Meer uit internet halen 13 maart 2018

02u47 0

Lokaal dienstencentrum Zonnebloem van Sint-Gillis-Dendermonde organiseert vandaag een workshop rond internet. De deelnemers leren meer uit internet te halen. De les is bestemd voor iedereen die de eerste stappen op het internet al gezet heeft, maar zin heeft in meer. Deelnemers maken kennis met Skype en leren op een veilige manier iets kopen of verkopen. De workshop vindt plaats van 14 tot 16 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de polyvalente zaal van De Zonnebloem, aan de Breestraat in Sint-Gillis. De toegang bedraagt 10 euro. Info: 052/25.19.30 of via ldc.zonnebloem@ocmw.dendermonde.be. (DND)