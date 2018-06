Meer ruimte voor Aspirine 22 juni 2018

03u11 0

Aspirine, het evenement van de leidsters van Chiro Sagevo van Grembergen, krijgt meer plaats. Door het grote succes van vorige jaren is de vereniging genoodzaakt uit te breiden. De Aspirine-fuif vanavond zal daarom plaatsvinden in een grote feesttent. Daar plannen de organisatoren ook de rest van het weekend activiteiten voor jong en oud. De negende Aspirine-fuif start om 22 uur. Achter de draaitafels staan dj's Dosschy, Hide 'n Seek en Double J&P&S. Morgen, zaterdag 23 juni, kan iedereen na de Dorpsfeesten op het Kerkplein van Grembergen afzakken naar de Groeneweg om in de feesttent na te feesten. De afterparty start om 20 uur. Op zondag 24 juni presenteert Sagevo een Vlaamse Kermis. Van 14 tot 17 uur kunnen liefhebbers deelnemen aan 25 verschillende spelletjes. Elke deelnemer krijgt een cadeautje. Er zijn ook pannenkoeken. (DND)