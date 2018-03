Meer leren over PowerPoint 13 maart 2018

De bibliotheek van Dendermonde organiseert, in samenwerking met Vormingsplus Waas en Dender, een workshop rond Powerpoint. Deelnemers leren de verschillende opmaakfunctionaliteiten van PowerPoint om mooie presentaties te maken en krijgen praktische tips waardoor ze de vaak ongekende mogelijkheden optimaal kunnen gebruiken. De workshop vindt vandaag plaats om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de bibliotheek, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 12 euro. Info: waas-en-dender@vormingplus.be. (DND)