Meer inwoners 27 februari 2018

Dendermonde telt meer inwoners dan het jaar voordien. Het voorbije jaar kwamen er precies 97 Dendermondenaars bij. Op 1 januari 2017 was de stad met 45.573 inwoners. Een jaar later zijn dat er 45.670. In 2016 werden 326 nieuwe Dendermondenaars geboren. 146 daarvan waren jongens en 180 meisjes. 425 inwoners overleden. De Dendermondse bevolking telt 1.177 meer vrouwen dan mannen. Sint-Gillis is het dichtst bevolkt met 1.222 bewoners per vierkante kilometer. Mespelare heeft het meeste ruimte, met slechts 280 bewoners per vierkante kilometer. (DND)