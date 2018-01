Meer groenaccenten in de stad 02u36 0

Er komt meer groen in de stad. Dat heeft het stadsbestuur van Dendermonde gepland voor dit jaar. Extra bloemen en planten moeten de omgeving een aantrekkelijker karakter geven. "Daarom willen we bijkomende groenelementen en accentgroen in straten en pleinen aanbrengen", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "De aanwezigheid van groen maakt het aangenaam vertoeven in onze stad. Het zorgt bovendien voor een beter lokaal klimaat. En het lokt meer toeristen en investeerders." (DND)