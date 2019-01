Meer dan ooit gegeerd bij Postzegelkring: postkaarten met Ros Beiaard op Nele Dooms

13u56 0 Dendermonde Ook de Postzegelkring van Dendermonde wil de Ros Beiaardommegang in 2020 niet zomaar voorbij laten gaan. De vereniging smeedt volop plannen om dat jaar een bijzondere publicatie uit te geven. “Daarvoor willen we zoveel mogelijk postkaarten met afbeeldingen van het Ros Beiaard en de voorbije ommegangen verzamelen”, klinkt het.

De Postzegelkring Dendermonde heeft net het nieuwe werkjaar op gang getrapt en de vereniging oogt frisser dan ooit. Het gaat goed met de club en dat resulteert ook in nieuwe plannen. De tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang die in mei 2020 zal uitgaan, is vanzelfsprekend een meer dan goede inspiratiebron.

“We zouden geen goede Dendermondse vereniging zijn als we dat zomaar laten voorbij gaan”, zegt voorzitter Jef Van den Eynde. “We willen in 2020 een boek uitgeven met zoveel mogelijk prent- en postkaarten met het Ros Beiaard op. Liefst van al zijn ze verstuurd uit en dus afgestempeld in Dendermonde. We weten dat in het verleden de Ros Beiaardommegangen veel bezoekers naar de stad lokten en die hadden vaak de gewoonte om dan een kaartje te versturen om te zeggen dat ze erbij waren die dag.”

De Postzegelkring heeft zelf enkele leden in huis die fervente verzamelaars zijn en dus een mooie collectie prentkaarten met het Ros Beiaard in huis hebben. “Maar we willen natuurlijk veel meer dan dat”, zegt Van den Eynde. “Daarom roepen we iedereen op om ons bruikbaar materiaal te bezorgen. We scannen de postkaarten in en de eigenaar kan ze gewoon zelf houden. Uiteindelijk willen we ze allemaal met voor- én achterkant in een mooie publicatie bundelen”.

Wie postkaarten met het Ros Beiaard heeft, kan contact opnemen via jvdeynde@i4all.eu.