Meer dan drie kilometer nieuw fietspad SAMENWERKING OM DENSTRAAT EN HEBBESTRAAT VEILIGER TE MAKEN NELE DOOMS

27 april 2018

02u46 0 Dendermonde Dendermonde en Hamme slaan de handen in elkaar voor een veiligere Denstraat en Hebbestraat. Over een traject van drie kilometer komt een veilig, afgescheiden fietspad. Dat wordt samen met rioleringswerken gerealiseerd. Het project zal 6,5 miljoen euro kosten.

Het traject via de Hebbestraat, Denstraat en Smidsestraat van in Moerzeke tot Grembergen is één van de gevaarlijkste in de buurt. Dat is problematisch omdat de route erg druk bereden is en tegelijk ook nog eens ettelijke scholieren langs hier naar school in Dendermonde fietsen. "Terwijl er maar aan één zijde een tweerichtingsfietspad ligt, dat ook nog eens oncomfortabel en onveilig is", schetst de Dendermondse schepen Leen Dierick. "Het fietspad is te smal en verkeert in gebrekkige toestand."





Omdat uit onderzoek blijkt dat ook de riolering in Hebbestraat en Denstraat versleten is, starten Dendermonde en Hamme een gezamenlijk project op. "Het merendeel van de riolering loost nog in open waterlopen en vervuilt zo het water", zegt schepen Koen Mettepenningen uit Hamme. "Met een nieuw fietspad zorgen we dus voor meer veiligheid, met een nieuwe riolering voor een beter milieu."





Maatregelen op korte termijn

Aan beide zijden van de Smidsestraat, Denstraat en Hebbestraat komt een breed fietspad van anderhalve meter, gescheiden van de rijweg, over een traject van drie kilometer. Beide gemeentebesturen stellen nu een samenwerkingsovereenkomst op. Daarna moet een ontwerper zo snel mogelijk aan de slag om een plan uit te tekenen. "Voor de concrete uitvoering van de werken zijn we wel afhankelijk van subsidie", zegt Dierick. "We beseffen dat dit lang kan duren. Net daarom is het belangrijk dit dossier zo snel mogelijk op te starten. Omdat het fietspad deel uitmaakt van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk kunnen we een toelage van tachtig procent van het Vlaams Gewest krijgen. Voor de nieuwe riolering is een toelage van 75 procent mogelijk."





In afwachting van de realisatie van dit project, neemt het Dendermondse stadsbestuur wel al maatregelen op kortere termijn om de veiligheid in de Denstraat te verhogen. Aan het kruispunt met de N41 komt nu al een bijkomend fietspad van zo'n driehonderd meter. Eens het huidige tweerichtingsfietspad ontdubbeld is, zal het Agentschap Wegen en Verkeer ter hoogte van de N41 betere oversteekplaatsen aanduiden. In de Smidsestraat en Denstraat, tussen Gaverstraat en N41, verandert het bestaande, smalle tweerichtingsfietspad in een voetpad. Fietsers krijgen een fietssuggestiestrook in elke richting, gekoppeld aan afgebakende parkeerstroken die de snelheid van chauffeurs moeten afremmen. Deze ingrepen zijn voorzien tegen midden 2019.