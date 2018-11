Meer camerabeveiliging in Hoogveld Nele Dooms

07 november 2018

17u26 0 Dendermonde De camerabewaking van het industrieterrein Hoogveld breidt verder uit. Het stadsbestuur trekt nog eens een subsidie uit van 13.000 euro voor een derde fase van dit project.

De Business Club Dendermonde, die Dendermondse bedrijven groepeert, is de stuwende kracht achter camerabewaking op het Hoogveld. Het idee werd ingegeven door stijgende inbraakcijfers in de industriezone. Stadsbestuur, politie en intercommunale DDS sprongen mee op de kar en eind 2014 werden aan toegangswegen tot het Hoogveld vier bewakingscamera’s in gebruik genomen. Die staan op de kruispunten met de Mechelsesteenweg, de N41 en Vlassenhout, met Driebek en de Geerstraat.

Sinds de plaatsing van de camera’s daalden de inbraakcijfers spectaculair. Daardoor kwam er eerder al een tweede uitbreiding met extra camera’s aan het Bosveld en de Geerstraat. Dat bracht het totaal op twaalf. Voor de eerste en tweede fase kende het stadsbestuur al een subsidie van 24.000 en 30.000 euro toe.

Nu komt er nog een bewakingscameramast bij aan het kruispunt Driebek met Schaapveld. De plaatsing ervan is voorzien in de loop van 2019. Per mast zijn er twee camera’s: één voor detailbeelden met nummerplaatherkenning, de andere voor een panoramisch zicht en omgevingsbeelden. ‘s Nachts schakelen ze over op infrarood-detectie.