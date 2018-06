Medimuze zingt voor Tondeldoos 06 juni 2018

02u53 0

Het koor Medimuze van Dendermonde luistert dit weekend voor de twaalfe keer een benefietconcert op. Medimuza bestaat uit zingende artsen uit Dendermonde, onder leiding van Jos Moens. Zij zingen op zondag 10 juni voor De Tondeldoos, de organisatie die zich inzet voor kinderen uit kansarme gezinnen. Op het programma van het concert staat muziek uit Amerika van George Gershwin, Samuel Barber, Harry Belafonte, Eric Whitacre en anderen. De koorleden krijgen muzikale begeleiding op piano van Tim de Knop. De koormuziek wordt afgewisseld met Barbershop-muziek door O!Boy. Barbershop is een vrolijke en romantische muziekstijl uit de Verenigde Staten in het begin van de 20ste eeuw, gebracht door 4 mannen die a capella zingen. Het concert begint om 11 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Sint-Jozefskerk van het Keur, aan de Ommegancklaan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa. Info en reservatie: 052/22.31.14 of medimuze@gmail.com. (DND)