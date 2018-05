Medimuze toont goed hart met benefietconcert 26 mei 2018

Het koor Medimuze van Dendermonde toont zijn goed hart. Het koor is samengesteld uit Dendermondse artsen die samen zingen. "In 1994 ontstond het koor uit een kleine groep zingende artsen uit de Medische Eenheidskring Dendermonde", zegt Jos Moens. "Ondertussen hebben we een volwaardig kamerkoor met 24 leden. In de voorbije 24 jaar bouwden we een stevige reputatie en uitgebreid repertoire van allerlei muziekgenres op." Het is voor de twaalfde maal dat Medimuze een benefietconcert plant. Dat vindt in juni plaats in de kerk van wijk het Keur. De opbrengst gaat naar De Tondeldoos, dat zich inzet voor kinderen uit kansarme gezinnen in Dendermonde.





(DND)