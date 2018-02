Medewerkers voor Wintering gezocht 05 februari 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde zoekt medewerkers om de volgende editie van Wintering te organiseren. Dit tweejaarlijkse licht- en vuurfestival vond tot nu toe altijd plaats in het stadscentrum van Dendermonde, maar trekt volgende winter naar deelgemeente Baasrode. Wintering is gepland op zaterdag 15 december 2018. Cultuurcentrum Belgica zit graag aan tafel met mensen die mee willen nadenken over de invulling ervan. Ook wie wil helpen als vrijwilliger, iets tentoon wil stellen, foto's kan maken, enzovoort is welkom. Interesse? Info@ccbelgica.be. (DND)