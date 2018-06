Medailles voor atleten Blijdorp 13 juni 2018

Blijdorp, het centrum voor jongeren met een mentale beperking uit Dendermonde en Buggenhout, heeft zijn atleten in de bloemetjes gezet. Dertig sportievelingen van Blijdorp namen deel aan de Special Olympics. Ze toonden hun talent in de disciplines zwemmen, atletiek en badminton. "Traditiegetrouw wisten we weer heel wat medailles in de wacht te slepen", zegt begeleidster Kristel. "Blijdorp kwam met 22 gouden, 18 zilveren en 18 bronzen medailles naar huis en 22 deelnemers-medailles. Onze atleten genieten nog altijd na van dit bijzonder sportevenement."





