Maximum leerlingenaantal GO!MAD bijna bereikt 17 mei 2018

02u35 0

GO!MAD, de middenschool van het GO! in Dendermonde, heeft voor het volgende schooljaar het maximumaantal leerlingen bijna bereikt. Er zijn nog maar een twintig plaatsen meer vrij voor het eerste leerjaar A en 25 voor het eerste leerjaar B.





De school kent een sterke groei, zodat de directie besliste een maximum vast te leggen. "GO!MAD is de samenwerking tussen de voormalige middenscholen Atheneum en Zwijveke en kent sinds haar start op 1 september 2015 een spectaculaire groei", zegt directeur Nick Van kerckhoven. "De school evolueerde van 370 naar meer dan 500 leerlingen. Daarom is beslist om een maximum te bepalen van 220 leerlingen in het eerste jaar A en 50 leerlingen in het eerste jaar B. Wie er nog bij wil zijn, zal snel moeten zijn." De groei van de school is vooral te danken aan een studieaanbod dat erg in de smaak valt. Op donderdag 17 mei vindt nog een inschrijvingsmoment plaats, tussen 18 en 20 uur. (DND)