Masterplan voor toekomst sportinfrastructuur Nele Dooms

25 maart 2019

14u04 0 Dendermonde Het stadsbestuur wil een masterplan opstellen om de toekomst van de sportinfrastructuur in alle deelgemeenten uit te tekenen.

Dendermonde stapt hiermee in een project van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid. Dat biedt de kans om een traject te doorlopen om alle sportinfrastructuur voor heel Dendermonde te analyseren. Tegelijk worden de behoeften én de mogelijkheden voor de stad in kaart gebracht. Ook mogelijkheden voor sport in openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen en joggen, zullen onder de loep worden genomen. Schepenen Nele Cleemput van Sport (CD&V) en Marius Meremans van Ruimtelijke Ordening (N-VA) slaan hiervoor de handen in elkaar.

“We merken dat de sportverenigingen groeien in aantal leden, dat er nieuwe sporten en sportclubs bijkomen en dat recreatief sporten en bewegen boomt”, zegt schepen Cleemput. “Dendermonde wil op deze tendens inspelen én voorbereid zijn. Als we de noden en behoeften kunnen omzetten in plannen, in een breed overleg, zal dit leiden tot een gedragen masterplan en een degelijke visie voor de sporttoekomst van Dendermonde.”

Ook schepen Meremans is overtuigd van de vele sportnoden in de stad. “Maar we willen ook meteen nagaan welke ruimtelijke stappen moeten worden gezet om bepaalde projecten te kunnen realiseren”, zegt hij. “Het is belangrijk dat we realistische doelen nastreven, met concrete en haalbare projecten op korte, middellange en lange termijn.”