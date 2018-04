Massaal in de bres voor familie Waegeman GROTE BENEFIET VOOR GEZIN DAT ALLES VERLOOR IN WONINGBRAND NELE DOOMS

26 april 2018

02u46 0 Dendermonde Grembergen springt massaal in de bres voor de familie Waegeman. Het gezin zag het voorbije weekend hun woning aan de Vossenhoek in vlammen opgaan. Een pak verenigingen slaan nu de handen in elkaar voor een grote benefiet.

In de nacht van zaterdag op zondag sloeg het noodlot toe bij Dirk Waegeman, Marina van Hecke en hun twee kinderen uit Grembergen. Door een kortsluiting ontstond brand in de woning. Het gezin zelf kon het huis tijdig verlaten, maar de vlammenzee was allesverwoestend. De hele bovenverdieping brandde uit, de benedenverdieping liep water- en rookschade op. Ook de hele inboedel en kledij van de familie is vernield.





"Deze arme mensen hebben niets meer", zegt Luc Dierick van SK Grembergen. Dirk Waegeman is bestuurslid bij de voetbalclub, staat onder andere in voor het ondehroud van terreinen en is geëngageerd medewerker. Marina is dan weer secretaris van het Feestcomité. "Bovendien zijn beide betrokken bij nog heel wat andere verenigingen", zegt Dierick. "Dat maakt hen heel geliefd in Grembergen en dat merken we ook aan de vele reacties en steunbetuigingen. Iedereen wil hen helpen." Om alles in goede banen te leiden, bracht SK Grembergen verschillende verengingen die willen helpen samen rond de tafel. Uit een eerste vergadering komen alvast een reeks voorstellen om geld in het laatje te brengen voor de getroffen familie. "Het is beter dat we samenwerken in plaats van elkaar concurrentie aan te doen", zegt Dierick. "Tot eind juni zullen we samen geld inzamelen."





Bij SK Grembergen vindt dit weekend een tombola plaats, waarvan de opbrengst naar het gezin gaat. Basisschool Kraaiennest en Kermisdinsdaggroep De Ziemelappen organiseren een snoepjesverkoop. Die loopt als een trein, want er zijn al meer dan negenhonderd zakjes verkocht. Ook het Feestcomité en Het Muziek verlenen medewerking aan diverse acties, die lopen tot eind juni.





Het hoogtepunt is gepland op zondag 10 juni. Dan vindt vanaf 14 uur een grote benefiet plaats met live optredens van drie bands. The Dutch Rudders, Punk Rock High School en The Wizards staan op het podium. Daarna zorgt DJ Gino voor ambiance. Voor dit gebeuren wordt een feesttent opgesteld op de terreinen van SK Grembergen aan de Kleemputstraat in Grembergen. Toegangskaarten kosten 15 euro.





Het gezin Waegeman is dankbaar voor alle hulp. "Ze zijn nog erg aangeslagen door wat gebeurd is", zegt nicht Katrijn Fierens, actief bij de Ziemelappen. "In de woning waren recent nog allerlei vernieuwingswerken uitgevoerd en nu zijn ze alles kwijt. Dat komt hart aan. Voorlopig hebben ze onderdak in een flat die hen aangeboden werd, maar natuurlijk willen ze zo snel mogelijk hun thuis terug. Het raakt hen erg dat zoveel mensen willen helpen."