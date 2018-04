Massa eist veilig fietspad op N446 ACTIE KRIJGT STEUN VAN GREG VAN AVERMAET EN JULIUS CAESAR KATRIJN DE BLESER

21 april 2018

02u56 0 Dendermonde Wijkcomités, burgemeesters en kinderen hebben gisteren massaal over de N446 gefietst. Samen met wielrenner Greg Van Avermaet vragen ze een veilig fietspad. Ook 'Juul Sezaar' fietste mee. "Bij de Romeinen duurde de aanleg van een heirbaan niet eens zo lang."

Een massa fietsers is gisteren over de N446 getrokken. Vanuit Waasmunster en Grembergen verzamelden ze allemaal in Hamme. "Al twintig jaar ijveren we voor een veilig fietspad langs de N446", klinkt het bij het wijkcomité van Zogge, dat de actie organiseerde. "In 2003 werden wel al plannen voorgesteld voor de aanleg van een gescheiden fietspad. Plannen die zestien jaar later nog steeds niet gerealiseerd zijn."





Romeinen

Het actiecomité werkte een hele campagne uit met 'Juul Sezaar' als boegbeeld. "Voor de Romeinen destijds duurde de aanleg van een heirbaan niet zo lang als vandaag de aanleg duurt van een veilig fietspad langs de N446", klinkt het.





Ook wielrenner Greg Van Avermaet fietste mee en dat was een bewuste keuze. "Tijdens trainingen mijd ik deze baan altijd. Veilig de straat oversteken is bijna onmogelijk en gewoon op het fietspad fietsen is zelfs al levensgevaarlijk. Vrachtwagens rijden je er immers rakelings voorbij", zegt Van Avermaet, die in Zogge opgroeide. "Ik heb hier al enkele mensen weten verongelukken. Er moet dringend iets gebeuren aan de inrichting van de weg."





De plannen voor de heraanleg van een gescheiden fietspad langs de N446 worden gesteund door de burgemeesters van Dendermonde, Hamme en Waasmunster, die meefietsten. Het realiseren van de plannen ligt immers in handen van de Vlaamse overheid. Volgens minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) heeft de Vlaamse regering 400.000 euro voorzien voor de aanleg van een gescheiden fietspad langs de N446. "De onteigeningen die nodig zijn voor de realisatie van het fietspad zijn aan de gang. De aanleg van de fietspaden en de heraanleg van de weg zijn absoluut noodzakelijk om de veiligheid te verhogen. Ik hoop dan ook dat de nodige onteigeningen tijdig kunnen gerealiseerd worden zodat de uitvoering van het project zo snel mogelijk van start kan gaan."





Onder de fietsers ook groepen leerlingen van KOHA Sint-Anna en Zogge. Het zijn zij immers die elke dag de gevaarlijke baan op moeten fietsen. "In aanloop naar de fietstocht hadden we al een actie op poten gezet: onze leerlingen maakten zelf tekeningen waarmee ze een veilig fietspad vragen. Bewoners langs de N446 hingen die de voorbije weken voor hun raam." De fietstocht kreeg alvast heel wat bijval, nu maar hopen dat de fietstocht binnenkort opnieuw kan gedaan worden over een veilig fietspad.