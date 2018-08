Mars, Indiaan en Goliath zorgen voor hoogdag Nele Dooms

30 augustus 2018

22u16 0 Dendermonde De reuzen dansen! Dendermonde viert! Katuit trekt door de Dendermondse straten en dat is opnieuw een hoogdag voor de stad. De jaarlijkse ommegang brengt deze keer een ode aan kunstschilder Franz Courtens.

Mooi weer en dus veel volk op de baan voor de Dendermondse Katuit. Rijen dik staan de enthousiaste toeschouwers. Mars, Indiaan en Goliath kregen de voorbije zomer nog een grondige opknapbeurt en schitteren voor deze reuzenommegang dan ook als nooit tevoren. Dansen doen ze met versterking van een extra muziekkorps dit jaar: de Sint-Leonardszonen van Bellegem lopen voor de reuzen. De Ros Beiaardharmonie sluit af.

De reuzen mogen dan wel het hoogtepunt van Katuit zijn, de ommegang is vanzelfsprekend veel meer dan dat alleen. De traditionele elementen, zoals de Walvis, het Schipke, Knaptanden, Kopvleesfretters, Fakkeldragers en hellebaardiers ontbreken zeker niet. "Net dit maakt van Katuit folklore op zijn best", zegt regisseur Patrick Segers. "De Dendermondenaars zouden het de organisatie nooit vergeven als ze op hun Katuit niet van deze dingen zouden kunnen genieten."

Toch zijn er ook nieuwigheden. De Dendermondse kunstschilder Franz Courtens, die exact 75 jaar geleden overleed, is de rode draad doorheen de ommegang. De Dendermondse Pijnders dragen grote replica's van zijn kunstwerken rond en op verschillende praalwagens worden het leven van Courtens en zijn inspiratiebronnen uit het Dendermondse landschap uitgebeeld.

Bellenmannen in de stoet informeren de toeschouwers bondig en luid over wat ze te zien krijgen. "De voorbije stoeten lieten we kinderen grote borden dragen om een volgend tafereel aan te kondigen, maar we merkten dat dit toch niet voor iedereen duidelijk was", zegt Segers. "Daarom kozen we nu voor bellenmannen om er voor te zorgen dat het publiek het verhaal doorheen de ommegang beter kan volgen."

Een ommegang als dit is overigens niets zonder een massa figuranten. De makers doen beroep op meer dan duizend enthousiastelingen, allemaal in passende kostuums, om de stoet mee vorm te geven. Fons Pauwels (12), fakkeldrager van dienst, is één van hen. "Het is de allereerste keer dat ik fakkeldrager ben", zegt de jongen. "En dat vind ik een grote eer. Het is ook een bijzondere dag voor mijn familie. In 1888 zat mijn betovergrootvader Gustaaf-Alfons Pieters als één van de Heemskinderen op het Ros Beiaard en exact 130 jaar later neem ik nu deel aan Katuit. Het doet me alvast nog meer uitkijken dan voorheen naar de Ros Beiaardommegang in 2020."