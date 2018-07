Mars, Indiaan en Goliath blinken weer als vroeger Nele Dooms

26 juli 2018

15u55 0 Dendermonde De Dendermondse reuzen Mars, Indiaan en Goliath blinken weer als van oudsher. In de aanloop naar de volgende Katuit kregen de drie "Grote Mannen" een heel grondige opknapbeurt. Houten draagstructuur en torso's zijn weer als nieuw.

Jaarlijks dansen de gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath op het eind van de zomer door de straten van de Dendermondse binnenstad. In afwachting daarvan hebben de reuzen onderdak in één van de tubes van de Hollandse Kazerne. "Voor ze in de stoet Katuit verschijnen, krijgen ze altijd een kleine opfrisbeurt, onder andere door ze eens goed af te stoffen", zegt Patrick Segers, hoofd van de Dienst Toerisme en Stadspromotie. "Alleen bleek dit jaar dat wat schoonmaakwerk niet voldoende zou zijn om Mars, Indiaan en Goliath in goede doen in de stoet te krijgen."

Grootste probleem bleek slijtage van de houten draagstructuur van de reuzen. "Er zaten breuken in verschillende latten van de constructie", zegt Jo Vermeir, schrijnwerker van de stad. "Daardoor zouden onder andere de armen van de reus kunnen vallen. Ook de stabiliteit en stevigheid waren hierdoor niet in orde. En aan armen en hoofden bladderde het schilderwerk na al die jaren af. Dus daarvoor was een nieuwe lik verf nodig."

Aloude reuzendragers Jean-Pierre Buggenhout en Albert De Wolf werden opgetrommeld om met hun expertise de reuzen weer als nieuw te krijgen. "Het binnenwerk is volledig gerestaureerd", zegt Buggenhout. "Zeker bij Mars was dit nodig. Ook bij Indiaan was veel werk. We hebben meteen ook aanpassingen aangebracht, zodat de reuzen in de toekomst beter te transporteren zijn. Jo maakt binnenkort ook nog grote koffers waarmee we de reuzen in delen kunnen vervoeren."

Vier weken continue werk kropen er in het herstel van de gildenreuzen. "En een aantal slapeloze nachten", geeft Buggenhout toe. "De stress was groot, want dit was geen simpel project. Het is niet zo'n moeite de reuzen te strippen. Maar er voor zorgen dat ze weer heel geraken én er ook nog weer perfect uitzien, dat is een ander paar mouwen. Gelukkig zijn we toch in dat opzet geslaagd."

Voor de reuzendragers betekent het bij Katuit wel een aantal kilo extra om te torsen. Indiaan, met 4,4 meter groot, woog tot nu toe 71 kilo. Voor Mars was dat, met 3,7 meter hoog, 79 kilo. En de vier meter hoge Goliath woog 76 kilogram. "Nu zijn dat er per reus makkelijk een kilo of 2 à 3 bij", zegt Buggenhout. "Door de structuur te verstevigen, is er extra hout ingekropen en dat resulteert in meer gewicht."

Feit is dat de duizenden toeschouwers op donderdag 30 augustus extra zullen kunnen genieten van de drie reuzen die dansen op het Dendermondse reuzenlied.