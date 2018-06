Marktkramers verhuizen 29 juni 2018

Een deel van de marktkramers van de wekelijkse maandagmarkt verhuizen de komende maand naar een andere locatie. Dat is nodig om werken die in het stadscentrum bezig zijn en verschillende geplande activiteiten vlot te laten doorgaan. In juli zullen dus een deel van de kramen te vindt zijn aan de Werf en de Koningin Astridlaan. Het gaat om die marktkramers die normaalgezien in de Kerkstraat, het Justitieplein en de Franz Courtensstraat staan. Deze regeling geldt voor de maandagen 2, 9, 16 en 23 juli. (DND)