Mario stelt zich vragen bij kennel waar hij Lucca kocht: "Pup die na 8 dagen sterft? Pure oplichting" Eigenaar wil anderen waarschuwen voor broodfok Koen Baten

30 juli 2018

20u34 15 Dendermonde Toen Mario Rottiers en zijn vriendin drie maanden geleden besloten om een hondje in huis te halen, wilden ze het meteen goed doen. En dus trokken ze naar een kennel in de Kempen, waar ze meer dan 1.000 euro neertelden voor Lucca, een Pomeriaan. Maar acht dagen later was de pup dood. "Pure oplichting", aldus Mario.

Lucca is intussen al zo'n drie maanden overleden, maar Mario is zijn pup zeker nog niet vergeten. En hij stelt zich nog altijd vragen bij wat er gebeurd is, en vooral wat de rol van de kennel in dat verhaal is. "Mijn vriendin en ik hadden enkele maanden geleden besloten om een puppy in huis te halen", vertelt hij. "We gingen online op zoek naar een goede kennel, en vonden er eentje in de Kempen. We namen telefonisch contact op met de fokker en hielden er een goed gevoel aan over. Daarop hebben we besloten om ter plaatse een kijkje te gaan nemen."

Het goede gevoel bleef ook na het bezoek aan de kennel, en dus keerden Mario en zijn vriendin huiswaarts met een vier maanden oude Pomeriaan. Maar meteen doken de eerste vragen op. "We stelden vast dat het 'paspoort' van onze hond opgesteld werd in een Slavische taal", vervolgt Mario. "Hij bleek uit Slovakije afkomstig te zijn. Vrienden vroegen zich ook af of Lucca echt wel vier maanden oud was." Omdat het koppel ook zelf aan het twijfelen ging, trokken ze naar hun dierenarts in Waasmunster. Daar kregen ze te horen dat Lucca slechts twee maanden oud was, en dat ze kennelhoest en giardia - een parasiet in de darmen - had.

Honderdtal lotgenoten

Plots ging het ook van kwaad naar erger. Lucca moest opgenomen worden bij de dierenarts, en acht dagen nadat Mario haar mee naar huis gebracht had, overleed ze. "We waren toen bijzonder kwaad", zucht Mario. "We hebben de kennel opnieuw gecontacteerd, maar zonder veel resultaat. Ze lieten uitschijnen dat wij iets verkeerd hadden gedaan, en dus in fout waren. Maar Lucca was gewoon doodziek." Daarop wendde Mario zich tot sociale media, waar zijn verhaal al snel 28.000 keer gedeeld werd. "En er waren ook meer dan honderd reacties van mensen die in dezelfde kennel een pup gekocht hadden die ook ziek was. Zo was er een Pomeriaan die na zes maanden plots blind werd."

De uitbaters van de bewuste kennel ontkennen intussen dat ze fouten gemaakt hebben. "Het zijn jonge dieren, en dan kan er altijd iets fout gaan", klinkt het. "Wij vinden dat zelf ook bijzonder jammer, maar alles verloopt bij ons volgens het boekje. We zijn een erkende kennel die al meer dan twintig jaar honden verkoopt. En we hebben deze klant uit Appels ook terugbetaald. We vinden het dan ook een beetje jammer dat we na zoveel maanden nog altijd aangevallen worden."

Mario bevestigt ook dat een som van zo'n 1.600 euro terugbetaald werd, weliswaar na onderhandelingen door advocaten. "Maar het gaat me niet om dat bedrag", zegt hij. "De handel die ze daar voeren, klopt gewoon niet. Daarom wil ik iedereen ook vragen om twee keer na te denken. Op het eerste gezicht lijkt er niets fout te zijn, maar daarna komen de problemen. Ik wil niemand aanvallen die zij job goed doet, maar hier klopt gewoon iets niet."