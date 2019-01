Mariella Ost overleden Nele Dooms

06 januari 2019

Mariella Ost uit Dendermonde is overleden. De culturele bezige bij stierf zondagochtend op 62-jarige leeftijd. Ze was zwaar ziek. Jarenlang was ze een vaste waarde in de culturele wereld in Dendermonde, vaak als stuwende kracht achter allerlei projecten. Zo was ze lid van de Dendermondse Gidsenkring, de stedelijke Cultuurraad, de Werkgroep Cultureel Patrimonium en VTBKultuur. Ost zette zich met de Werkgroep onder andere in voor het behoud en de toekomst van de Hollandse Kazerne, de militaire vestinggordel en erfgoed van de stad Dendermonde. Ook bleef ze regelmatig op de hamer kloppen voor de heropening en onderhoud van trage wegen in Dendermonde en deelgemeenten. Ze werd door heel veel Dendermondenaren gewaardeerd omwille van haar passioneel begaan zijn met het cultuur leven in de stad. Net omwille van al die inzet won Ost in 2009 ook de Persprijs in de categorie socio-cultureel van de Dendermondse Perskring.