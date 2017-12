Mannen Rotary koken voor 200 minderbedeelden 02u27 0 GDR

De mannen van serviceclub Rotary Dendermonde hebben zelf in de kookpotten geroerd. Daarmee maakten ze hun jaarlijkse traditie waar om voor kansarmen een feestmaaltijd te bereiden. Zo'n tweehonderd liefhebbers kwamen proeven. "Op het menu stond een aperitief, tomatensoep, kip met kroketjes en boontjes en een dessert", zegt voorzitter Geert Baert. "Ondertussen is het de elfde keer dat we dit initiatief nemen. Het doet ons veel plezier dat we op deze manier ook wie het minder goed heeft, wat van de eindejaarssfeer kunnen laten proeven. Voor onze leden vraagt dit een serieuze inspanning een hele dag zo koken, maar het komt ook de groepsgeest ten goede."





