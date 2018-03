Mannaert eist stopzetting Empro 16 maart 2018

02u34 0 Dendermonde Gemeenteraadslid Dieter Mannaert (CD&V) eist de stopzetting van het bedrijf Empro op het Hoogveld. Hij zet het voorstel op de agenda van de komende gemeenteraad.

Aanleiding is de aanhoudende stank afkomstig van de firma. Empro vestigde zich enkele jaren geleden in de gebouwen van het vroegere slachthuis Verhelst. Het verwerkt pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica.





Omwonenden, van onder andere de omgeving van Schippersdijk in Baasrode en Lutterzele in Sint-Gills, klagen al een hele tijd over stank van het bedrijf. Ondanks een recente nieuwe bio-filter blijven omwonenden ook nu nog altijd last hebben van stank. Eén van de onderdelen, dat van Spanje moest komen, zou op dit ogenblik nog niet naar behoren werken en nog verder moeten afgesteld worden.





"Ook gisteren en woensdag stonk het weer in de buurt", zegt Mannaert. "Dit bedrijf heeft ondertussen al drie jaar de tijd gehad om zich in regel te stellen en te zorgen dat het niet meer stinkt. In de milieuvergunning staat duidelijk dat er maar geproduceerd mag worden als de installatie tegen geurhinder werkt. En dat is duidelijk niet het geval. Daarom eis ik de stopzetting van de activiteiten. Dit bedrijf moet dicht tot het kan bewijzen dat er een oplossing is die afdoende werkt."





De volgende gemeenteraad vindt aanstaande woensdag 21 maart plaats. (DND)