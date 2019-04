Mandekensstraat plaatselijk eenrichtingsverkeer Nele Dooms

09 april 2019

16u48 6 Dendermonde De Mandekensstraat is, ter hoogte van het kruispunt met de Fabrieksstraat en de Provincialebaan, tijdelijk omgevormd tot eenrichtingsverkeer. Aanleiding is de start van de tweede fase van werken aan de nutsleidingen in deze omgeving. De aannemer is aan de slag tot en met 12 april.

Sinds begin deze maand zijn werklui bezig met kabel- en sleufwerken voor de aanleg van nutsleidingen ter hoogte van het kruispunt van de Fabrieksstraat met de Mandekensstraat. In een eerste fase werden er nieuwe leidingen geplaatst in de Fabrieksstraat, tussen de Provincialebaan en de spooroverweg.

Voor de tweede fase is eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Mandekensstraat. Het verkeer dat van de Mandekensstraat komt, kan het kruispunt oprijden in de richting van de Provincialebaan en de Fabrieksstraat. Chauffeurs die uit de richting van de Fabrieksstraat en de Provincialebaan komen, moeten een omleiding volgen via de Fabrieksstraat en de Theodoor Vermijlenstraat.

Om het verkeer op het traject van de omleiding vlot te laten verlopen, geldt in de Theodoor Vermijlenstraat een parkeerverbod. Voor de fietsers is een omleiding voorzien via de weg naast de spooroverweg.