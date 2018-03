Man voor rechter na moord op zieke partner: “Ik eerst. Gij wacht tot ik dood ben.” "Meegesleurd in doodswens vrouw" Erwin Verhoeven

08 maart 2018

05u30 0 Dendermonde Een bankje in haar geliefde Stropersbos in Stekene. Daar zouden ze samen uit het leven stappen. Annelies (59) uit Beveren-Waas had pas vernomen dat ze ongeneeslijk ziek was. Darmkanker. Ze had vroeger de aftakeling van haar vader meegemaakt. En haar broer had afgezien van dezelfde ziekte. Dat wilde zij niet. Met haar gekende overtuigingskracht overhaalde ze haar man Alfons B. (60) om mee te doen.

Gisteren stond diezelfde Alfons levend en wel voor de correctionele rechtbank in Dendermonde op beschuldiging van moord. Voorbijgangers hadden hem en zijn vrouw gevonden, die 7e mei 2015 in het Stropersbos. Voor haar kon geen hulp meer baten. Pillen. Gewurgd. Keel overgesneden. Hij zat er verward, vol pillen en compleet in shock naast.

"Zij dicteerde"

Beklaagde: “Toen de huisdokter zei dat er niets meer aan te doen was, zei Anna (zo sprak hij haar aan, red.) dat ze het niet meer zag zitten. 'Ik wil zo geen Buchenwald-gevangene worden.' De dag nadien besloten we samen uit het leven te stappen. Enfin, zij wilde dat. Meer dan ik. Maar ik kon daar niks tegen in brengen. Ze zette me wat onder druk. 'Doe mee. Ge gaat vereenzamen. Niemand zal voor u zorgen.' De volgende dag hebben we onze afscheidsbrief geschreven. Zij dicteerde. Ik schreef.”

Zoals het al hun hele leven ging, getuigden de twee dochters van Annelies. “Papa — hij is onze stiefvader maar we hebben hem altijd als onze echte papa beschouwd — was een zwijger. Mama voerde altijd het hoge woord. Zij was de baas thuis. Hij volgde haar in alles in.” Zowel de gerechtspsychiater als een door de verdediging aangezochte raadgever bevestigden dit. “Alfons B. is een introverte, afhankelijke en conflict-vermijdende man. Op het moment van de feiten was zijn wilsvrijheid beperkt. Hij werd meegesleurd in de doodswens van zijn echtgenote”, getuigde gerechtspsychiater Dirk Steemans.

Dochter P.: “Papa heeft uitgevoerd wat zij gevraagd heeft. Heel de familie weet dat. Mama heeft hem bespeeld om hem ook mee te krijgen.”

Dochter C.: “Mama wilde niet meer luisteren. Als we de woorden chemo, euthanasie of palliatieve zorg uitspraken, wuifde ze die weg. 'Begin daar niet over. Ik heb een goed leven gehad. Ge moet geen traan laten voor mij.' We mochten er niet meer over praten. Alleen nog over doordeweekse dingen. Blijkbaar had ze haar beslissing al genomen en heeft ze hem daar in mee getrokken. Ze was in alles zo. Snel en kordaat beslissen en dan moest het vooruitgaan.”

Notaris

De beslissing mocht dan al genomen zijn. De uitvoering werd toch nog uitgesteld tot 7 mei. Die ochtend had Alfons B. een afspraak bij de notaris. Hij stelde er een testament op waarin hij al zijn bezittingen naliet aan de twee dochters van vrouw. Thuis wachtte zijn vrouw hem op. Dan ging het met de auto richting haar geliefde Stropersbos. Annelies was afkomstig “van die kanten”. In de afscheidsbrief stond ook dat ze daar wilde uitgestrooid worden. Op de achterbank lagen flessen water, twee pintjes, de inhoud van zes blisters Zolpidem en Lorazepam en een Stanleymes.

Beklaagde: “Dat was om in mijn aderen te snijden als ik niet dood was. Na een tijdje zei Anna: 'Ik eerst. Gij wacht tot ik dood ben'.”

Zoals hij al heel zijn leven gedaan had, gehoorzaamde Alfons. Maar het ging minder makkelijk dan gedacht.

Voorzitter: “Ze is gestorven door wurging. En ze had ook snijwonden in de nek.”

Beklaagde: “Dat heb ik gedaan.”

Voorzitter: “Toen ze gevonden werd, had zij nochtans het mes in haar handen. Dat heeft u dan zo gelegd?”

Beklaagde: “Dat zal wel zo zijn.”

Twee pintjes

Toen hij zag dat zijn Anna dood was, dronk Alfons de twee blikjes bier en nam zijn deel van de pillen. Een tijd later werd hij gevonden. Vandaag is hij opnieuw vrij in afwachting van een vonnis. Zijn twee stiefdochters nemen hem niets kwalijk. Ze hebben zich ook geen burgerlijke partij gesteld. Alfons past op de hond van P. en gaat elke vrijdag uit eten met C. In het weekend lopen ze er allebei langs. Ook een nicht en de zussen van hun dode moeder blijven Alfons bezoeken. “Uw 'papa' heeft geleefd voor en is geleefd door uw moeder”, zei Tim Fosté, de advocaat van Alfons, tot één van de dochters.

Dat is vermoedelijk de korte samenvatting van het pleidooi dat hij op 9 mei zal houden.