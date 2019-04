Man steunt IS, maar verliest Belgische nationaliteit niet Nele Dooms

16 april 2019

11u57 3 Dendermonde Dzoskun M. werkte actief mee om via sociale media propagandaboodschappen en zogezegde nieuwsberichten van IS te verspreiden, maar verliest zijn Belgische nationaliteit niet. Hij stond terecht voor de Dendermondse rechter en het parket had erom gevraagd de nationaliteit in de trekken, maar de rechtbank ging daar niet op in. De man kreeg wel een gevangenisstraf van vijf jaar, waarvan de helft met uitstel, en is ontzet uit zijn burgerrechten.

M. kwam een eerste keer in het vizier van de speurders in de zomer van 2017. De man werd toen opgepakt aan de grens van Turkije met Syrië, teruggestuurd naar België en opgepakt in Zaventem. Terwijl hij zelf bleef volhouden dat hij per toeval een toeristische bezoek bracht aan de grensstreek, was het voor het gerecht duidelijk dat hij de grens over wilde om in Syrië te gaan strijden voor IS.

Speurders zorgden nadien voor huiszoekingen, telefoontap en bestuderen van de gsm en computer van M. Er werden tal van foto’s en video’s gevonden van wapens, propaganda, IS-vlaggen, onthoofdingen en executies. M. bleek bovendien ook zelf actief nieuwsbanners aan te maken om ‘nieuwsberichten’ over overwinningen van IS te verspreiden via allerlei sociale media en chatgroepen. Zijn account ‘@nonstopterror’ sprak boekdelen.