Man kruipt na ongeval in laadbak om te slapen 07 februari 2018

Bart V. is door de politierechtbank veroordeeld tot een gelboete van 1.800 euro, waarvan meer dan de helft met uitstel, nadat hij in dronken toestand op de middenberm aan de Martelarenlaan was terechtgekomen door een verkeerd manoeuvre. Na het ongeval had hij er niets beter op gevonden om in de laadruimte te kruipen en te slapen. De politie trof hem daar even later aan en nam een alcoholtest af bij de man. Hij bleek toen een promillegehalte van 1,2 in zijn bloed te hebben. Naast een boete kreeg de man ook een rijverbod van vijftien dagen opgelegd door de politierechter. (KBD)