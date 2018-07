Man kan parkeerboete niet betalen door printfout Koen Baten

27 juli 2018

Hector De Meersman uit Wieze zakte maandagmorgen samen met zijn vrouw af naar de markt in Dendermonde. Toen hij terug naar huis wilde vertrekken merkte hij een parkeerboete op tussen zijn ruitenwisser. "Toen ik de boete echter bekeek ontbraken er meerdere nummers van het rekeningnummer, waardoor ik de boete nu dus onmogelijk kan betalen, wat ik gerust wil doen", aldus Hector.

De man komt twee keer per jaar naar Dendermonde naar de markt, en was niet op de hoogte dat hij op de parking van de gedempte Dender moest betalen. "Ik vond ook nergens een parkeerautomaat dus vertrok ik zo maar", aldus Hector. Toen hij weer naar huis wilde rijden ontdekte hij de boete. In het midden van de boete was echter een hele streep inkt weg, waarschijnlijk door een fout op de printer. Hierdoor waren er meerdere nummers verdwenen waardoor betalen onmogelijk is. "Ik kreeg ook de melding dat ik moest betalen voor 8 juli, maar wij zijn daar geweest op 23 juli. Dat is dus ook fout, en ik kan niet eens betalen zonder een rekeningnummer", klinkt het.

Binnenkort zal Hector waarschijnlijk een herinnering krijgen, maar extra kosten weigert hij te betalen. Het bedrijf kan hij ook niet bereiken, want ook de telefoonnummer heeft ontbrekende cijfers. "Ik vraag me af of de schrijver van de boete dit niet gezien heeft, en of er misschien zelfs geen andere slachtoffers waren", klinkt het. "Ik ben alleszins heel benieuwd wat het bedrijf zal zeggen als ik hen contacteer bij de herinnering", besluit Hector. Het bedrijf zelf kan niet veel info kwijt over de zaak , maar zegt dat de man hen altijd mag contacteren.