Man die liefdesrivaal neerstak herinnert zich niets 14 maart 2018

02u43 0 Dendermonde Tom T. (32) uit Appels stond gisteren voor het hof van beroep in Gent. Eind januari 2015 viel hij zijn liefdesrivaal uit Aalst aan met een koksmes in het huis van zijn ex. De man beweert dat hij zich niets herinnert.

In eerste aanleg werd Tom T. door de Dendermondse rechter veroordeeld werd tot 40 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Toen zegde hij dat hij zijn rivaal niet wou doden. Hij moest toen van de rechter in therapie. Nu zegt hij zich niets meer te herinneren van de feiten. "Als je niet gewoon bent om te drinken en je drinkt volop whisky, kan het gebeuren dat je je niks meer herinnert. Het is een gevaarlijke drank", stelde zijn advocaat. De man zelf was gisteren niet aanwezig bij de behandeling in beroep.





Tom T. kon het niet verkroppen dat zijn relatie met vriendin Reini M. op de klippen was gelopen. Toen hij ook nog ontdekte dat zij een nieuwe vriend had, sloegen de stoppen helemaal door. In de nacht van 27 op 28 januari 2015 trok T. naar de woning van zijn ex, die daar thuis was met haar zus en nieuwe vriend. Hij drong de woonst binnen en viel zijn liefdesrivaal aan met een koksmes. De man uit Aalst raakte zwaargewond, maar overleefde de aanval.





Geen schuldinzicht

Voor de procureur-generaal is er weinig veranderd in de zaak. "Er is geen schuldinzicht, hij is niet bereid zich te laten behandelen. Ik ga akkoord met de 40 maanden die in eerste aanleg gegeven zijn." "Mijn cliënt is wel bereid zich te laten behandelen", aldus de verdediging. Uitspraak op 24 april. (DJG)