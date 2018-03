Man (61) krijgt 20 jaar voor doodslag SLACHTOFFER PEGGY VAN DEN BOSSCHE URENLANG GESLAGEN WANNES VANSINA

02 maart 2018

03u04 0 Dendermonde De correctionele rechtbank in Mechelen heeft Harry Spiessens (61) veroordeeld tot twintig jaar effectieve gevangenisstraf. De rechter bevond hem schuldig voor doodslag op zijn voormalige vriendin Peggy Van den Bossche uit Dendermonde. "Het is een zware straf, maar u staat nog, Peggy niet meer", aldus de rechter.

De feiten dateren van begin mei 2015. Het zwaar toegetakelde lichaam van het 42-jarige slachtoffer werd aangetroffen in zijn flat aan de Puursesteenweg in Bornem, waar ze samenwoonden. Haar toenmalige en eveneens aan alcohol verslaafde vriend had zelf de noodcentrale gebeld. De vrouw vertoonde ernstige verwondingen over haar hele lichaam en in de flat werden tal van bloedsporen en -spatten, en sporen van uitgewist bloed teruggevonden.





Ontkennen

De buren hadden het koppel vier uur ruzie horen maken, maar Spiessens bleef zijn betrokkenheid bij haar dood jarenlang ontkennen, tot hij in januari plots toch gedeeltelijke bekentenissen aflegde een week voor zijn proces. Hij verklaarde haar één slag te hebben gegeven, maar zich verder niets te kunnen herinneren. De werkelijkheid is dat het slachtoffer urenlang werd geslagen, al dan niet met een gebroken fles. Uiteindelijk bezweek ze na een doodstrijd van vier uur. De rechter achtte het oogmerk om te doden op basis van de intensiteit van het geweld en de letsels dan ook bewezen. "Het slachtoffer, amper 37,6 kg zwaar, was zo goed als weerloos. Ze kon niet anders dan een beschermende houding aannemen." Volgens de rechter vertoonde de beklaagde narcistische trekjes, was het niet de eerste keer dat hij geweld gebruikte tegen een partner en had hij met zijn IQ van 120 moeten weten dat zijn remmingen wegvielen als hij te veel dronk, "wat zowat de rode draad is in zijn leven". Ze sprak dan ook een strenge straf uit: twintig jaar effectieve gevangenisstraf, vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank en een levenslange ontzetting uit zijn rechten.





Bezinnen

Volgens de rechter geeft het vonnis Spiessens de tijd om zich te bezinnen over zijn daden, opdat hij zich in de toekomst zou onthouden van nieuwe feiten. "Dit is een zware straf, maar de feiten waren dan ook bijzonder zwaar. Maar u staat nog, mevrouw Peggy Van den Bossche niet meer. U hebt nog een toekomst." De beklaagde aanhoorde het zichtbaar onbewogen. De rechtbank kende ook een schadevergoeding toe aan de burgerlijke partijen: de moeder, haar zus en een neef. Zij kregen respectievelijk 25.000, 7.500 en 7.500 euro schadevergoeding toegewezen.