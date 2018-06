Malisia ontwerpt bloemenwagen 02 juni 2018

02u50 0

De ontwerpwedstrijd van het Bloemencorsocomité van Sint-Gillis heeft een winnaar. De schets van Malisia Moloko Paina Kanga, uit het tweede jaar Decoratie Verzorging Voeding van het Oscar Romerocollege, zal tegen september volledig uitgewerkt worden tot bloemenwagen. "Met een ontwerpwedstrijd proberen we de Bloemencorso bekender te maken bij jongeren en hen warm te maken mee te doen", zegt voorzitter Dieter Mannaert. "Een eerste editie vorig jaar resulteerde in twintig ontwerpen. Dit jaar kregen we liefst 188 inzendingen binnen. Een enorm succes! Onze jury koos uiteindelijk het beste ontwerp, rond het thema 'filmhelden', uit." Malisia krijgt een ipad en zal haar ontwerp door de straten van Sint-Gillis zien rijden. Tien andere winnaars kregen een duoticket voor de cinema cadeau. (DND)