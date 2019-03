Macharis uit Dendermonde verkozen tot transporteur van het jaar Koen Baten

05 maart 2019

15u48 0 Dendermonde Transportbedrijf Macharis uit Dendermonde is tot transporteur van het jaar gekroond. Het familiebedrijf is al jarenlang een vaste waarde en heeft meer dan 50 man personeel in dienst. Het bedrijf werd unaniem gekozen door een jury uit zes kandidaten. “Wij zijn enorm trots op deze erkenning, hier hebben we jaren voor gewerkt”, zeggen Luc en Marc Macharis.

Het bedrijf ontving de erkenning op 28 februari. Sindsdien mag Macharis zich het beste transporteursbedrijf van 2018 noemen. Deze titel hebben ze zeker niet cadeau gekregen. “Wij vonden dat het ideale moment gekomen was om ons kandidaat te stellen”, klinkt het. “Ons bedrijf staat goed op punt, de tijd was rijp om onze kandidatuur in te dienen.” De overwinning had het bedrijf in eerste instantie niet verwacht, maar om deze titel binnen te halen is voor hen een fantastisch gevoel. “Het is waar we jarenlang voor gewerkt hebben. Het is een zeer mooie bekroning op ons harde werk en we zijn blij dat we hiermee naar buiten kunnen komen”, aldus Luc.

Dossier

Om de titel in de wacht te slepen werd een heel dossier opgemaakt over de werking van het bedrijf. Dit werd bekeken door een jury en op basis daarvan werd een oordeel geveld over wie de titel van transporteur van het jaar kreeg. “We hebben een duidelijk signaal gekregen dat ons bedrijf het zeker waard is. Dit is ook heel erg belangrijk naar onze klanten toe en het is een titel waarmee we ons bedrijf zeker in de verf kunnen zetten en klanten aantrekken”, zegt Luc.

Het bedrijf heeft een hele rijke geschiedenis en bestaat al sinds de tweede wereldoorlog. “Toen had mijn vader enkele vrachtwagens, maar door wat pech liep het mis. Maar hij liet zich echter niet kennen. Hij startte opnieuw op en zei dat hij transport naar het binnenland en het buitenland wou doen. Zijn bedrijf werkte en groeide uit”, klinkt het.

Intussen telt het bedrijf maar liefst 47 vrachtwagenchauffeurs, twee mechaniekers en 6 bedienden. “Het bedrijf is overgegaan van vader op zoon, en intussen zitten we al aan de vierde generatie die ook in het bedrijf is gestapt.” Het is niet de eerste titel die het bedrijf in de wacht sleept. Vijf jaar geleden haalden ze ook al een prestigieuze erkenning binnen. “Vijf jaar geleden kregen we ook de safety award toegekend voor onze veiligheid. Ook deze erkenning deed enorm veel deugd. Maar transporteur van het jaar is de kers op onze taart”, besluit Luc.