MaBelle biedt zwangerschapskleding en -foto’s tegelijk Geert De Rycke

18 januari 2019

09u05 0

Foto- en zwangerschapsboetiek MaBelle viert deze maand haar eerste verjaardag.

“Het idee om een boetiek met zwangerschapskledij te openen ontstond toen ik zelf zwanger was van mijn eerste kindje. Tijdens mijn zwangerschap was ik op zoek naar kleding dat mij mooi, vrouwelijk en zelfzeker deed voelen, maar ik vond nauwelijks trendy zwangerschapskleding. Vandaag wil ik toekomstige moeders helpen om wel negen maanden lang te stralen”, zegt Stefanie De Smedt van MaBelle.

“Eigenlijk had ik een opleiding fotografie van drie jaar achter de rug en zo kwam ik op het idee om beide concepten te combineren. Toekomstige moeders kunnen hier hun garderobe aanvullen om nadien met hun zwangere buikje op de foto te gaan en dat allemaal in één shop. Ook als de baby geboren is, kunnen ze hier foto’s laten maken.”

Info: www.zwangerschapskleding-mabelle.be