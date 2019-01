Maarten Cappaert zorgt voor muurschildering in Oscar Romerocollege Nele Dooms

07 januari 2019

16u36 2

Maarten Cappaert, uit het zevende jaar specialisatie carrosserie van het Oscar Romerocollege van Dendermonde, heeft er geen kerstvakantie zoals zijn medeleerlingen opzitten. Integendeel, hij bracht de vrije dagen door... op school. Cappaert zorgde er voor een grote muurschildering in één van de klaslokalen. “Maarten blijkt niet alleen een liefde voor auto’s en mooi koetswerk te hebben, maar beschikt ook over heel wat ontwerp- en tekentalent”, zegt directeur Helga Buelens. “Special painting en airbrush zijn helemaal zijn ding, maar ook grotere oppervlaktes durft hij aan. Deze zomer mocht hij voor het eerst, in opdracht van de jeugdraad van de stad Dendermonde, een gevel decoreren in de Sint-Rochusstraat. Zo ontdekten wij ook op school het talent van Maarten. Dat was genoeg voor ons om hem ook hier zijn ding te laten doen. Maarten ging meteen akkoord en nam met veel enthousiasme een muur in één van de leslokalen onder handen.” De leerlingen die maandag opnieuw naar school kwamen, waren het er alvast over eens dat het resultaat er zeker mag zijn. Cappaert zorgde voor een grote wandschildering, volledig uitgevoerd met graffiti-spuitbussen.