Maak kennis met de Pallieter-familie DRIE GENERATIES LATEN KINDEREN GENIETEN VAN POPPENTHEATER NELE DOOMS

02 maart 2018

03u05 0 Dendermonde Poppentheater Pallieter heeft er 65 jaar opzitten. De derde generatie staat ondertussen mee aan het roer. Nadat bezieler Tony Baert (85) Pallieter oprichtte, blijft het opzet vandaag de dag nog altijd hetzelfde: "Kinderhartjes gelukkig maken, daarvoor doen we het", klinkt het.

Poppentheater Pallieter mag gerust een 'familiebedrijf' genoemd worden. Drie generaties familie Baert houden de boel recht, met heel veel passie en gedrevenheid. Het was indertijd, in 1952, Tony Baert (85) die de grondslag legde. "Ik was twintig toen Pallieter het levenslicht zag", herinnert hij zich. "Een paar jaar eerder maakte ik voor het eerst kennis met poppenspel, dankzij de priester in Grembergen. Na een eerste rolletje was ik gebeten door de microbe. Toen mijn vader René het licht op groen zette om zelf een poppenkast te bouwen, kon de pret niet op."





Meteen werd de hele familie betrokken. Vader hielp bij de bouw van de kast, moeder naaide kostuums voor de poppen en ook broers John (80) en Eddy (73) hielpen. "Ik was tien jaar", zegt Eddy. "Ideaal om de fijne stemmetjes van een prinses te doen. Repetities gebeurden op een ijskoude zolder. Om onze vertoningen te spelen, werd het hele hebben en houden in een fietskar gestoken die we van zaal naar zaal duwden. We speelden makkelijk voor 150 tot 250 kinderen per vertoning."





Veertig uur werk

Nu nog reist het gezelschap heel Vlaanderen rond. "Maar niet meer met een fietskar", zegt Geert Baert (57), samen met broer en neven de tweede generatie. "Onze poppenkast is alleen maar groter geworden en we werken met moderne technieken. Maar het opzet blijft wel nog hetzelfde: kinderhartjes gelukkig maken."





Ondertussen doet ook de derde generatie mee. "We groeiden op met Pallieter", zegt Nicolas (21), kleinzoon van Eddy. "Dit is zo'n leuk familiegebeuren, dat ook wij als jonge gasten dit willen voortzetten. Elke vijf jaar zorgen we voor een nieuw stuk. Daar is flink wat werk aan, want we schrijven niet alleen zelf het verhaal, maar maken ook zelf decors en poppen. In één nieuwe pop kruipt liefst veertig uur werk."





Zelfs de negenjarige Jannes doet al mee. "Ik draai nu nog mee achter de schermen", zegt hij. "Ik werk mee aan decors en doe al eens techniek. Maar mijn droom is natuurlijk om binnenkort een rol mee te spelen."





"We spelen altijd alles live", zegt Geert. "Zo kunnen we beter inspelen op de kinderen en reacties uit de zaal. We fantaseren gewoon mee. Wat we in de 65 jaar al hebben meegemaakt, daar kunnen we een boek overschrijven. Zo was er die keer dat onze geluidsregisseur achter het decor door het podium van biertonnen stortte en de rest van het stuk met de benen omhoog moest blijven liggen tot het toneel gedaan was. We hopen zo nog veel herinneringen extra bij elkaar te sprokkelen."