M’Eire Morough pakt uit met FolkfestiBal Nele Dooms

22 februari 2019

10u30 0

M’Eire Morough, de Dendermondse vereniging die elke zomer uitpakt met een tweedaags openlucht folkfestival, organiseert dit weekend voor de tweede keer een folkbal. De organisatoren nodigen op zaterdag 23 februari iedereen uit om de benen te komen strekken op de muziek van twee live folkbands. “De dansen vinden hun oorsprong in het traditionele volksdansen, maar tijdens een folkbal is het niet de bedoeling om die dansen zo juist mogelijk te dansen”, klinkt het. “Niemand moet zich dus laten afschrikken. Bovendien vindt bij aanvang van zo’n bal eerst een dansinitiatie plaats. Wie wil, kan er de danspassen leren. Zo komt niemand onbeslagen op het ijs.” Het FolkfestiBal begint om 19 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Belgica BiS, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 6 euro in voorverkoop, 8 euro aan de kassa. Info: folkfestibal@folkdendermonde.be.