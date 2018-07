M'Eire Morough krijgt Gallisch dorp Organisatie vraagt bezoekers minder te roken en voorzichtig te zijn met peuken Nele Dooms

26 juli 2018

13u30 2 Dendermonde Een levendig Gallisch dorp waar tradities en activiteiten uit de Keltische tijd worden nagespeeld: dat wordt de insteek van de nieuwe editie van het M’Eire Morough Folkfestival in Dendermonde. Intussen vraagt de organisatie aan bezoekers het roken te beperken gezien de droogte en het reële brandgevaar.

De organisatoren hebben wat te vieren: M'Eire Morough vindt voor de vijftiende keer plaats en daarom wat afgeweken van de stevige dosis Ierse en Schotse tradities in een Keltisch decor. "Keltische tradities staan op zaterdag nog altijd centraal, maar dit jaar brengen we de sfeer van een Gallisch dorp zoals dat vroeger was weer tot leven", zegt Stijn Moonen. "Daarvoor nodigen we verschillende nieuwe groepen uit om het leven van de Kelten - zo noemden de Galliërs zichzelf - live na te bootsen. Bezoekers mogen zich dus aan een flinke portie re-enactment verwachten."

Tegelijk is het de bedoeling dat het publiek ook actief kan deelnemen aan activiteiten. "Zo kan iedereen zich helemaal onderdompelen in de Keltische levenswijze", zegt Moonen. "Wie wil, kan speerwerpen, Keltisch worstelen, kamweven, wolverven en leren zwaardvechten. Er is ook een verteller die spannende, oude verhalen vertelt. En natuurlijk ontbreken onze traditionele highlandgames niet."

De organisatoren ontvangen op zaterdag ook naar goede gewoonte een vijftal folkgroepen. Het duo Masure-Munnelly brengt Ierse folk van de bovenste plank. Na Brisk en Aérokorda, volgt Helen Flaherty. Die was er al eens bij in 2003. De groep Zigo sluit af met een folkbal. "De folkafdeling van de academie van Lebbeke begeleidt een dansinitatie. Wie geen ervaring heeft met folkdans, kan zijn kans grijpen om de eerste passen aan te leren."

"Omdat we ondertussen weten dat veel bezoekers ook ons kleinkunst-programma waarderen, hebben we ook dit jaar aandacht voor dit genre met luisterconcerten op vrijdag van Willem Vermandere en Jan De Smet", zegt Stijn Moonen. "Vermandere hadden we in 2010 al eens te gast en de reacties waren toen zo overweldigend dat we hem met plezier opnieuw hebben gevraagd."

De organisatie houdt ook rekening met de aanhoudende hitte. "We plaatsen extra parasols voor extra schaduw", zegt Moonen. "Omdat het gras op de site poederdroog en verdord is, zijn we ook erg alert voor brandgevaar. Aan de barbecue komt een ondergrond van zanden ook voor sigarettenpeuken zijn er asbakken met zand. We vragen de bezoekers zo weinig mogelijk te roken en erg voorzichtig te zijn met peuken."

Het M’Eire Morough Folkfestival vindt plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28 juli. Vrijdag starten de festiviteiten om 19 uur. De luisterconcerten starten om 20 uur. Tickets kosten 18 euro in voorverkoop, 20 euro aan de kassa. Op zaterdag is het festival te bezoeken vanaf 15 uur. Dan is de toegang gratis. Info: www.folkdendermonde.be.