Lutterzele klinkt op nieuwe jaar Nele Dooms

09 januari 2019

16u39 0

Het Buurtcomité Lutterzele organiseert op zaterdag 12 januari een nieuwjaarsreceptie. Alle inwoners van de wijk Lutterzele in Sint-Gillis-Dendermonde zijn daarop uitgenodigd. De nieuwjaarsdrink is jaarlijkse traditie en moet de buurt dichter bij elkaar brengen. “Het is bovendien voor iedereen de kans om elkaar het beste toe te wensen voor het komende jaar, bij een goed glas”, zegt Eddy Van Gucht van het Buurtcomité. De receptie begint om 18 uur en vindt plaats in de parochiezaal van Lutterzele, aan de Spoorwegstraat. Iedereen is welkom. Info: www.lutterzele.be.